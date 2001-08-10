Дальневосточники смогут купить в ипотеку квартиры в Крыму
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дальневосточники смогут купить в ипотеку квартиры в Крыму. Получить кредит, выбрать квартиру и оформить сделку можно будет полностью дистанционно.
- Сегодня основной способ покупки недвижимости – ипотека, и в развитии этого инструмента мы видим одну из наших социальных задач. Мы стремимся быть ближе к потенциальным заемщикам, повышать для них доступность кредитования и учитывать потребности жителей разных регионов страны. В ближайшее время получить у нас ипотеку можно будет на жилье еще в пяти регионах. Среди них - стратегический для государства Крым», - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Также благодаря выходу ВТБ в регион жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками.
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