Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дальневосточники смогут купить в ипотеку квартиры в Крыму. Получить кредит, выбрать квартиру и оформить сделку можно будет полностью дистанционно.

- Сегодня основной способ покупки недвижимости – ипотека, и в развитии этого инструмента мы видим одну из наших социальных задач. Мы стремимся быть ближе к потенциальным заемщикам, повышать для них доступность кредитования и учитывать потребности жителей разных регионов страны. В ближайшее время получить у нас ипотеку можно будет на жилье еще в пяти регионах. Среди них - стратегический для государства Крым», - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Также благодаря выходу ВТБ в регион жители Крыма впервые смогут получить ипотеку на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками.