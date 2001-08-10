Студентам Южно-Сахалинска на молодежном форуме раскрыли секреты коммуникации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятки студентов областного центра посетили форум «Молодежная политика в Сахалинской области: перспективы и возможности для молодежи», который прошел 24 апреля в арт-резиденции «Маяк». Однодневное мероприятие стало частью большого проекта: подобные события уже состоялись в других муниципалитетах Сахалина. На площадках форума участников знакомили с направлениями поддержки молодежи, а также преподавали полезные навыки, в том числе командную работу и искусство коммуникации.

Одним из приглашенных спикеров на форуме в Южно-Сахалинске стала руководитель компании «Ваш лучший день», специалист по тимбилдингу Эльвира Маликова. По словам эксперта, ее главной задачей стало раскрытие основ коллективного общения — навыка, который сегодня является одним из ключевых не только при трудоустройстве, но и при продвижении собственных инициатив.

«Сегодня мне досталась очень интересная и по-настоящему моя тема — про эффективную коммуникацию. Вспоминаю, как я училась в школе и институте: я в большей степени не знания получала, а договаривалась. И именно этот навык — умение общаться и договариваться — я хочу передать сегодня вам, потому что это точно вам пригодится во взрослой жизни. Продвижение ваших проектов, „продажа“ ваших идей и сбор команды — все это требует прокачанного навыка общения. И сегодня на игровом тренинге мы вместе будем тренировать этот навык», — обратилась к ребятам Эльвира Маликова.

Форум «Молодежная политика в Сахалинской области: перспективы и возможности для молодежи» привлек как школьников, так и студентов вузов, а также воспитанников островных учреждений профессионального образования. Мероприятие посетили и первокурсники Сахалинского техникума сервиса — одной из «кузниц» волонтеров на островах.

«В октябре прошлого года я посещала форум, на котором выступали представители всероссийской организации „Движение Первых“. Они очень много рассказывали о том, как сейчас много делает наше государство для поддержки молодежи, для помощи и профориентации. Мне было очень интересно, потому что я и не представляла, что у меня и моих сверстников столько возможностей. И, когда нам в техникуме сообщили, что в Южно-Сахалинске будет проходить молодежный форум, я сразу заявила о своем желании прийти. Мне очень важно узнать о новых возможностях для молодых людей на Сахалине и в целом в России. Я учусь по специальности „повар-кондитер“ и хочу в дальнейшем открыть свое дело. Поэтому меня интересует в том числе поддержка молодежного бизнеса», — поделилась студент Сахалинского техникума сервиса Эммануэль Гарифуллина.

Студенты более старшего возраста в свою очередь интересуются вопросами предоставления грантовой поддержки. Представитель СахГУ Алина Жоголь уже не первый год помогает сверстникам готовить проекты для конкурсов Росмолодежи и считает важным постоянно обновлять базу соответствующих знаний.

«Так как я работаю со студентами, мне очень важно всегда быть в тренде, в новостном потоке, чтобы оперативно передавать актуальную информацию ребятам. Моя работа со студентами в СахГУ — это прежде всего работа в рамках объединенного совета обучающихся. Мы решаем студенческие проблемы, помогаем ребятам организовать свой досуг и делаем получение образования более комфортным. На этом форуме хотелось бы узнать о новых формах работы с молодежью в части сбора информации и ее трансляции, обсудить организацию нестандартных мероприятий. Хорошо, что при поддержке Росмолодежи проходят такие мероприятия. Мы каждый год подаемся на их гранты, и для нас очень важно своевременно узнавать о новых правилах и требованиях к студенческим проектам. Эти сведения помогают нам повышать шансы на победу в грантовых конкурсах и, соответственно, реализовывать студенческие инициативы», — рассказала председатель объединенного совета обучающихся Сахалинского государственного университета Алина Жоголь.

Организация подобных форумов стала возможной благодаря победе Сахалинской области во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». В рамках проекта на островах организовали серию мероприятий, посвященных государственной политике в сфере поддержки подрастающего поколения.

«Мы привлекаем для выступлений экспертов, которые нам хорошо знакомы и могут рассказать молодежи что-то принципиально новое, но очень полезное. Это спикеры, которые учат молодых предпринимателей, педагогов, представителей креативной индустрии. Все они зарекомендовали себя как опытные наставники, благодаря которым молодежное сообщество Сахалинской области развивается и прирастает новыми направлениями. Эти форумы призваны мотивировать подростков и студентов определиться, какой вклад они хотят внести в общество, в каком направлении трудиться и достигать успеха», — объяснил директор Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.

С начала апреля встречи с экспертами в формате открытого диалога уже состоялись в Ногликах, Охе, Тымовском, Александровске-Сахалинском, Поронайске, Долинске, Корсакове, Холмске, Невельске, Аниве, Углегорске и Томари. Форум в Южно-Сахалинске стал финальным событием на первом этапе проекта. В дальнейшем активисты посетят Курильские острова, где также проведут серию встреч с местной молодежью.