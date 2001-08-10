На ул. Тихоокеанской в Южно-Сахалинске появится новый тротуар
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
К ремонту ул. Тихоокеанской на участке от пр. Мира до ул. Комсомольской приступили 22 апреля. В течение текущей недели здесь запланированы работы по полной замене асфальтобетонного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Асфальтирование проходит в три этапа. В настоящий момент выполнена замена асфальтобетонного покрытия от ул. Комсомольской до дома № 28 по ул. Тихоокеанской. Помимо приведения дорожного полотна в нормативное состояние, решено обустроить тротуар по южной стороне улицы, которого ранее здесь не было.
- Совместно с департаментом дорожного хозяйства было принято решение сделать не просто ремонт асфальтобетонного покрытия, но и обустроить новый тротуар: он позволит более комфортно передвигаться людям по этой улице. На пешеходной дорожке оборудованы понижающие бордюры для маломобильных групп населения. Кроме того, будут заасфальтированы заезды к воинской части, которые в данный момент находятся в грунтовом состоянии, - рассказал заместитель директора завода строительных материалов им. А.П. Федотова Александр Медведев.
Ремонт ул. Тихоокеанской выполняет МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» в рамках текущего содержания. Если в областном центре будут сохраняться благоприятные погодные условия, работы завершат 27 апреля. Накануне качество уже выполненного ремонта осмотрел председатель городского общественного дорожного совета Валерий Ерохов, отметив, что приведенный в порядок участок улицы преображает областной центр.
- Здесь было старое дорожное покрытие, отсутствовал тротуар. Работы ведутся очень быстро. Мы видим, что буквально за несколько дней выполнен значительный объем. Этот участок Тихоокеанской с одной стороны — востребованный проезд для автовладельцев, а с другой — здесь достаточно часто прогуливаются люди. Поэтому новый тротуар, новый асфальт сделают улицу более благоустроенной и комфортной для горожан, - добавил Валерий Ерохов.
Напомним, специалистами департамента дорожного хозяйства был проведен мониторинг улиц сети областного центра, в ходе которого выявлены дефекты асфальтобетонного покрытия и составлен график ремонта. Одним из первых объектов, где также полностью заменено дорожное полотно, стала ул. Красная. На участках улиц будут проводить ямочный ремонт, а также работать большими картами. Отметим, график будет скорректирован в мае после повторного осмотра специалистами улично-дорожной сети.
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