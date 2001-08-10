Более 4000 южносахалинцев стали участниками проекта военно-спортивной подготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре к занятиям присоединяются все больше горожан. На базе регионального ДОСААФ слушатели курса получают основы огневой и инженерной подготовки, тактической медицины и др. дисциплин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Один из базовых блоков курса «Будь готов» - тактическая медицина. Программа составлена инструкторами таким образом, чтобы быть максимально доступной и полезной для широкой аудитории. В ходе занятий участники проекта получают знания о традиционных и современных средствах остановки кровотечений, транспортировке раненых и др.

- Задача тактической медицины — обеспечить выживание раненого в условиях боевых действий. Это навыки самопомощи и взаимопомощи. Посетив курс «Будь готов», люди приобретают навыки, как выжить в случае ранения и как оказать помощь своим близким. У меня уже есть ученики, которые в бытовых условиях смогли произвести верные действия и тем самым спасли свою жизнь, - рассказала инструктор проекта по тактической медицине Ирина Губанова.

Участница проекта, студентка Светлана Елисеева узнала о том, что в областном центре можно пройти обучение по военно-спортивной подготовке от куратора в университете. Она отмечает — все полученные знания обязательно пригодятся, так как в будущем южносахалинка планирует работать с детьми.

- Меня сразу же заинтересовал этот курс. Нам сегодня показали, как правильно накладывать жгут. Я ни разу не изучала медицину, не знаю как им пользоваться, но нам все детально рассказали, у меня все получается даже с первого раза. Эти навыки, безусловно, пригодятся, так как я буду педагогом. Если вдруг что-то случится, я будут знать, как оказывать помощь.

Проект «Будь готов» был создан по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко. В областном центре он реализуется при поддержке администрации Южно-Сахалинска, куратором проекта выступает департамент общественной безопасности и контроля. Некоторые дисциплины посетил депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен. Он также проходил подобные курсы, один из них - на Донбассе. И сегодня ознакомился, как организованы занятия в новых потоках.

- В конце 2023 года в Сахалинской области был запущен проект «Будь готов». Это проект, в рамках которого жители региона имеют возможность пройти первоначальную общую военную подготовку, которая включает в себя азы самообороны, огневую подготовку, основы первой медицинской помощи и другие направления военного дела. Сегодня этот проект очень актуален, особенно в нынешних условиях, в непростое для нашей страны время, и реализуется по всей области. В Южно-Сахалинске прошли подготовку уже тысячи горожан, в том числе и весь депутатский корпус Городской Думы. Радует, что к проекту присоединяется и более молодое поколение горожан: среди слушателей курса много студентов колледжей и вузов. Сегодня мы все должны быть готовы и иметь навыки защитить нашу Родину, - отметил Руслан Тен.

Добавим, заявки на прохождение курса военно-спортивной подготовки «Будь готов» принимаются в администрации Южно-Сахалинска с 9.00 до 17.00 по телефону 300-809 (доб. 12).