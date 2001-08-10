Осталась неделя до окончания голосования за проекты благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ровно 7 дней остается до завершения рейтингового голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом. Горожане активно поддерживают проекты благоустройства, на сегодняшний день суммарно в голосовании приняло участие более 17600 южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в этом году Южно-Сахалинск представил для участия в проекте «Формирование комфортной городской среды» сразу 8 территорий, расположенных в разных частях областного центра.

Один из участников - сквер в планировочном районе Хомутово. Предлагаемая территория находится на въезде в город, между пр. Мира и домом по ул. Армейская, 22. По задумке авторов аллея с модернизацией существующей въездной стелы Южно-Сахалинска могла бы стать одной из визитных карточек города, которая встречает как гостей города, так и служит местом отдыха для жителей.

Уточним, у жителей Хомутово уже есть успешный опыт участия в проекте ФКГС - благодаря активности населения одним из победителей голосования прошлых лет стал сквер Авиаторов, реализованный в прошлом году.

- Наш новый проект подразумевает организацию основного пешеходного транзита, ведущего к стеле, а также дополнительные пешеходные прогулочные тротуары, озеленение и установку освещения. Это может быть еще один уютный сквер для прогулок. Я призываю всех жителей Хомутово присоединиться к голосованию и поддержать свой родной район, - отметил начальник отдела по управлению территорией Хомутово Михаил Строков.

Подчеркнем, что участвовать в голосовании могут южносахалинцы старше 14 лет в режиме онлайн на платформе 65.gorodsreda.ru через подтвержденную запись на Госуслугах. Проект, набравший наибольшее количество голосов, будет реализован в 2025 году за счет федерального финансирования.

- В этом месте может появиться красивая и современная зона отдыха с освещением, уютными скамейками с навесами. Для жителей проект ФКГС - это реальный шанс преобразить территорию, тем более, что рядом у нас есть яркий пример - сквер Авиаторов, - подчеркнула куратор проекта, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова. - Мы хотим, чтобы наш район Хомутово был комфортным и уютным для жизни горожан.