Память жертв геноцида армян почтили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре на территории Воскресенского кафедрального собора прошло мероприятие, посвященное памяти жертв геноцида армянского народа. В траурной церемонии приняли участие десятки южносахалинцев, представители регионального правительства, администрации города, общественных организаций, духовенства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

После выступлений официальных лиц, участники мероприятия возложили цветы к крест-камню.

Напомним, День памяти жертв геноцида армян отмечается ежегодно, 24 апреля. Эта дата относит к трагическим событиям конца ХIХ века, когда Османская империя уничтожила около 1,5 миллионов армян. Традиционно в этот день представители диаспоры в разных странах мира отдают дань памяти жертвам геноцида.

Добавим, Южно-Сахалинск является многонациональным городом, на территории которого в тесном соседстве проживают свыше 40 народностей. Представители армянской диаспоры ведут активную просветительскую, общественную и культурную деятельность в областном центре.