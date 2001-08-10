ВТБ присоединился к сервису ФНС для безналичных расчетов самозанятых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ присоединился к сервису безналичных расчетов для самозанятых в приложении ФНС России «Мой налог». С его помощью плательщики налога на профессиональный доход - физические лица и индивидуальные предприниматели - могут принимать оплату за товары и услуги банковскими картами и через Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис доступен клиентам всех российских банков-пользователям приложения «Мой налог», что обеспечивает удобство и оперативность расчетов в режиме онлайн, а также прозрачность взаимодействия самозанятых и их клиентов. Функционал реализован совместно с платежной платформой НКО «МОБИ.Деньги».

Для запроса платежа за товар или услугу самозанятый формирует в приложении счет в адрес клиента − физического лица, ИП или юридического лица и выбирает «Онлайн-оплату». Ссылку на счет он может отправить в мессенджере или по электронной почте. Заказчику достаточно перейти по ссылке и выбрать удобный способ оплаты − по карте или СБП. После оплаты средства автоматически поступят на карту или счет, указанные при подключении сервиса самозанятым.

«ВТБ расширяет набор инструментов для приема платежей и предлагает современные цифровые сервисы для разных сфер и масштабов бизнеса. В России зарегистрировано уже 10 млн самозанятых. Интеграция эквайринга ВТБ в приложение «Мой налог» позволяет предоставить им еще один удобный способ расчетов − выставлять счета и принимать оплату за пару кликов, при этом соблюдая все требования налогового законодательства», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Справка

«Мой налог» — официальное приложение ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход. Приложение обеспечивает удаленное взаимодействие между самозанятыми и налоговым органом. Самозанятому не нужно сдавать отчетность и покупать кассу – приложение само ведет учет доходов, рассчитывает налог и др.