В подъездах домов Южно-Сахалинска началась сезонная генеральная уборка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционные мероприятия по наведению порядка в городе после зимы стартовали в областном центре в начале апреля. К очистке улиц, скверов и придомовых территорий присоединяются неравнодушные горожане и сотрудники предприятий. Управляющие компании приступили к помывке подъездов многоквартирных домов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рабочие ЖЭУ моют лестницы и марши подъездов, обрабатывая поверхности дезинфицирующими веществами, протирают потолки, стены, радиаторы и почтовые ящики.

Сегодня идет уборка подъездов в домах, которые обслуживает УК ЖЭУ-1. Как рассказала мастер по благоустройству управляющей компании Лидия Нефедьева, работники закончили генеральную уборку подъездов в доме 18А на ул. Детской, сейчас приступили к уборке подъезда на ул. Поповича, 42А. В планах УК в ближайшее время произвести работы в подъездах 75 домов.

По словам специалиста, плановые сезонные генеральные уборки подъездов проводятся два раза в год - весной и осенью. За дополнительной информацией о сроках санитарно-гигиенической очистки подъездов горожане могут обращаться в свою управляющую организацию.

Напомним, 26 апреля на улицах города состоится очередная «чистая пятница», а в ближайшую субботу, 27 апреля, в Южно-Сахалинске пройдет общегородской субботник. Присоединиться к мероприятиям могут неравнодушные горожане, трудовые коллективы, жители частного сектора и СНТ. Жителей Южно-Сахалинска продолжают призывать к участию в экологических акциях. Содействие в выдаче инвентаря готовы оказать управляющие компании и департамент городского хозяйства (пр. Мира, 64а, каб 103, телефон: 300-461 (доб. 3, 5, 9).