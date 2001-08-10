4000 домов в сахалинских СНТ могут претендовать на бесплатное подключение к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Под президентскую программу социальной газификации попадут жилые дома в садоводческих некоммерческих товариществах. СНТ должно быть расположено в границах населенных пунктов, куда уже пришло экологически чистое топливо, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Выступая 29 февраля с Посланием Федеральному Собранию, Президент Владимир Путин заявил, что садоводческие товарищества теперь включаются в программу догазификации. Ранее этим правом могли воспользоваться только жители частного сектора. В рамках программы газовые коммуникации бесплатно доводят до земельного участка, где расположен дом. Проведение сетей до дома и внутридомовое газовое оборудование оплачивают сами жители.

Глава государства поручил расширить программу и продолжить газовые сети до границ участков садоводческих товариществ. Доступ к экологически чистому топливу получат миллионы людей по всей России. В Сахалинской области в границах населенных пунктов расположено более 200 СНТ. В качестве жилых там зарегистрировано более 4000 жилых домов.

Как рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, на сегодня информацию предоставили Южно-Сахалинск, Анивский и Корсаковский районы. Необходимо провести работу и в других муниципалитетах, куда уже пришло экологически чистое топливо.

Глава региона поручил сделать инвентаризацию домовладений в СНТ, которые попадают под действие президентской программы.

– В районах необходимо организовать работу, чтобы максимально эффективно провести социальную газификацию в садоводческих товариществах. Люди не раз поднимали этот вопрос на встрече. Раньше жителям СНТ приходилось самим платить за проектирование и проведение газовых коммуникаций до своих земельных участков. Теперь эти дорогостоящие работы будут выполняться за счет Газпрома, – отметил Валерий Лимаренко.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатное подключение к сетям, домовладение должно находится в пределах газифицированного населенного пункта, быть предназначено для постоянного проживания и оформлено соответствующим образом в Росреестре. Кроме того, в СНТ необходимо провести общее собрание жильцов и оформить соответствующим протоколом.

Напомним, в прошлом году на Сахалине догазифицировали более 2100 домовладений в частном секторе. По сравнению с 2022 годом, удалось добиться почти двукратного роста числа подключений к экологичному топливу.