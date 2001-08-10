На Сахалине и Курилах дали старт Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня Сахалинская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента». Акция стартует с 24 апреля и пройдет до 9 мая. Добровольцы движения «Волонтеры Победы», воспитанники регионального детско-юношеского движения «Альфа-Восток» и Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» раздавали прохожим один из важнейших символов предстоящего праздника — Дня Победы.

Всероссийская акция на Сахалине и Курилах пройдет на центральных улицах городов и посёлков, привокзальных территориях и в парках - жителям вручат символ воинской славы – Георгиевскую ленту.

«Георгиевская лента – это символ, который объединил жителей всей России. Значение этого символа сейчас имеет более широкий смысл, если раньше георгиевская лента означала победу в Великой Отечественной войне, то сейчас – это гордость и уважение подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды», - рассказал главный специалист Сахалинского молодёжного ресурсного центра Галина Хайбриева.

Всего на территории Сахалинской области планируется раздать более 30 тысяч лент. Организаторы акции призывают жителей нашего региона в эти майские праздники с гордостью и уважением носить георгиевскую ленту. Правильно крепить ленту с левой стороны, ближе к сердцу.

«Я принимаю участие в этой акции первый раз, так как вступила в Юнармию с недавнего времени. Меня заинтересовало патриотическое направление, потому что, мне нравится принимать участие в парадах, помогать людям и рассказывать, почему чтить память наших предков так важно», - поделилась ученица 3 класс школа №21 Нина Ошапина.

Ребята не стесняясь подходили к горожанам и рассказывали им про историю георгиевской ленты и почему это так важно. Прохожие, в свою очередь, реагировали положительно, а многие пожилые люди выражали большую благодарность за такое хорошее дело.

Идея акции «Георгиевская лента» родилась в 2005 году. С 2015 года партнером и одним из главных организаторов акции является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В дни проведения Акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленту – символ военной славы – к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.