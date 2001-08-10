На Сахалине и Курилах дали старт Всероссийской акции "Георгиевская лента"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня Сахалинская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента». Акция стартует с 24 апреля и пройдет до 9 мая. Добровольцы движения «Волонтеры Победы», воспитанники регионального детско-юношеского движения «Альфа-Восток» и Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юнармия» раздавали прохожим один из важнейших символов предстоящего праздника — Дня Победы.
Всероссийская акция на Сахалине и Курилах пройдет на центральных улицах городов и посёлков, привокзальных территориях и в парках - жителям вручат символ воинской славы – Георгиевскую ленту.
«Георгиевская лента – это символ, который объединил жителей всей России. Значение этого символа сейчас имеет более широкий смысл, если раньше георгиевская лента означала победу в Великой Отечественной войне, то сейчас – это гордость и уважение подвигам защитников Отечества в разные исторические периоды», - рассказал главный специалист Сахалинского молодёжного ресурсного центра Галина Хайбриева.
Всего на территории Сахалинской области планируется раздать более 30 тысяч лент. Организаторы акции призывают жителей нашего региона в эти майские праздники с гордостью и уважением носить георгиевскую ленту. Правильно крепить ленту с левой стороны, ближе к сердцу.
«Я принимаю участие в этой акции первый раз, так как вступила в Юнармию с недавнего времени. Меня заинтересовало патриотическое направление, потому что, мне нравится принимать участие в парадах, помогать людям и рассказывать, почему чтить память наших предков так важно», - поделилась ученица 3 класс школа №21 Нина Ошапина.
Ребята не стесняясь подходили к горожанам и рассказывали им про историю георгиевской ленты и почему это так важно. Прохожие, в свою очередь, реагировали положительно, а многие пожилые люди выражали большую благодарность за такое хорошее дело.
Идея акции «Георгиевская лента» родилась в 2005 году. С 2015 года партнером и одним из главных организаторов акции является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». В дни проведения Акции миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира по доброй воле прикрепляют Георгиевскую ленту – символ военной славы – к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
13:04 Сегодня Итоги проекта "500 школьников" подведены в СахГУ
08:53 Сегодня Опрос ВТБ: переводы по СБП используют более 70% дальневосточников
09:17 Сегодня В Южно-Сахалинске состоялось отраслевое совещание по итогам развития физкультуры и спорта за 2023 год
10:32 Сегодня Активисты "Единой России", МГЕР и "Волонтеры Победы" провели субботники по благоустройству памятников
11:30 19 Апреля Аэровокзал Южно-Сахалинска запускает услугу ранней сдачи багажа
17:11 17 Апреля Самозанятая развивает свое дело при поддержке центра "Мой бизнес" на Сахалине
09:27 17 Апреля В Южно-Сахалинске на АЗС "Роснефть" выросли цены на бензин и дизель
16:18 18 Апреля Южносахалинец Георгий Бердников отметил 90-летний юбилей
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:12 28 Марта Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет
- 16:29 5 Апреля В Смирныховском районе прогнозируется лавинная опасность
Выбор редакции
- 11:13 Сегодня Маломобильным сахалинцам показали красоты Невельска
- 12:16 Вчера В Южно-Сахалинске 26 и 29 апреля в связи с репетицией парада частично ограничат движение
- 17:04 22 Апреля Этим летом около 50 муралов украсят здания Южно-Сахалинска
- 12:48 22 Апреля В Южно-Сахалинске появятся новые автобусные остановки
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?