Итоги проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На протяжении полугода сахалинские школьники из 10—11 классов углубленно изучали такие дисциплины как математика, физика, химия, биология и информатика. Программа для занятий составлена с учетом заданий ЕГЭ прошлых лет и вступительных экзаменов в вузах, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Для привлечения школьников к современным научным практикам на базе СахГУ был организован специальный курс по искусственному интеллекту. Образовательная программа нацелена не только на повышение уровня знаний, но и сфокусирована на решение реальных задач отраслевых предприятий.

– Мы начинали этот проект «500 школьников» в прошлом году, и даже не предполагали, что он разовьётся в такую мощную интересную среду для старшеклассников, где они не просто повышают уровень своей грамотности, уровень знаний, но ещё и создают новые продукты, программы, изобретают что-то, – отметил и. о. ректора СахГУ Александр Самардак.

В ходе обучения ребята приобщаются к новому типу мышления и понимают, что при желании для них в науке всё возможно. Например, можно реализовать свои задумки по биологии с хорошим наставником в лаборатории, можно придумать что-то в искусственном интеллекте, в рамках физических исследований и экспериментов и так далее. Университет дал ребятам возможность попробовать это все, и в итоге каждый из них что-то сделал и представил свои наработки.

Часть из этих ребят станут студентами СахГУ, и теперь они знают, какие у них будут возможности создать или продолжить свой проект, реализовать его совместно с индустриальными партнёрами, а может и выйти позже с самостоятельной бизнес-инициативой.

– Мы были рады, когда в программу «500 школьников» на конкурсной основе вошли более 900 человек, – отмечает министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. – И сегодня видим, что подготовленные ребятами проекты связаны прежде всего с задачами, которые стоят перед островной экономикой, перед нашими ведомствами и министерствами. Мы приняли решение, что лучшие работы ребят войдут в печатные издания. Уже дано поручение Институту развития образования Сахалинской области подготовить такой дайджест.

Как бывший учитель биологии и химии министр с особым интересом ознакомилась с проектами на секции биологии. В частности, она отмечает практическую значимость проекта по мониторингу загрязнения воздуха через анализ оседания тяжёлых частиц на хвойных деревьях.

А вот Тимофей Шулин из школы № 26 г. Южно-Сахалинска представил проект, который помогает в изучении математики. При помощи компьютерного бота пользователь выбирает, какую хочет тему проработать, получает задачу, а после её решения имеет возможность познакомиться с правильным ответом. Таким образом можно получать новые знания или закреплять пройденный материал, в том числе для сдачи экзамена.

– Преподаватели были вообще супер, постоянно нам помогали, что-то подсказывали, вместе мы что-то решали, – поделился Тимофей. – Я всегда понимал, что у меня есть предрасположенность к IT, и проект «500 школьников» – это как раз тот толчок, который поможет мне дальше развиваться.

Проект «500 школьников» - это совместный проект регионального министерства образования и Сахалинского госуниверситета, организованный по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Этот проект является частью большой работы по реформированию системы высшего образования на Сахалине. Одновременно ведется строительство кампуса мирового уровня СахалинТех. Его фундамент заложили в Южно-Сахалинске в начале августа. Строительство студенческого городка планируется завершить в 2025 году, а образовательного комплекса — в 2026 году. Проект создания кампусов мирового уровня реализуется в рамках национального проекта «Наука и университеты», который запущен по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Проект «500 школьников» реализуется в рамках программы развития < strong>«Приоритет-2030. Дальний Восток».