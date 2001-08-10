Благоустройство участка улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске завершат за месяц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются инспекционные поездки главы города. Так, во время очередного выезда Сергей Надсадин проверил ход работ по завершению благоустройства на ул. Пуркаева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в прошлом году улицу Пуркаева на участке от ул. Железнодорожной до Комсомольской охватил масштабный ремонт в три этапа. В этом году подрядная организация завершает работы по благоустройству на участке между ул. Ленина до пр. Мира. Здесь в зоне особого внимания восстановление тротуаров и газонов.

Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик доложил Сергею Надсадину, что работы идут в хорошем темпе и завершатся в положенный срок.

- Сейчас подрядчик выполняет обустройство газона, скоро также начнется устройство тротуарных частей. Все работы планируется завершить до конца мая, - комментирует Евгений Кулик.

Отметим, что аналогичные мероприятия сейчас также ведутся на участке ул. Ленина от пр. Победы до ул. Карла Маркса - там приводят в соответствие газон, завершается устройство тротуара.

Напомним, что в текущем году в Южно-Сахалинске выполняется капитальный ремонт проспекта Победы от ул. Ленина до Железнодорожной. Здесь в нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, освещение. Кроме этого, масштабные работы стали одним из этапов реконструкции ливневой канализации в этом районе города.

Также в этом году в планах мэрии - ремонт ул. Горького от площади Победы до Коммунистического проспекта, здесь будет отремонтирована проезжая часть, заменен бордюрный камень, тротуарное покрытие. Также запланировано обустройство улицы Смирнова в районе перекрестка ул. Горького и ул. Пограничной; завершение работ по реконструкции моста через р. Сусуя.

Кроме того, планируется заключить переходящие контракты по ремонтам: участка пр. Мира от ул. Сахалинской до ул. Украинской, участка ул. Бумажной от пр. Мира до ул. Ленина и приступить к капремонту ул. Хабаровской от Комсомольской до пр. Мира.