Благоустройство участка улицы Пуркаева в Южно-Сахалинске завершат за месяц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются инспекционные поездки главы города. Так, во время очередного выезда Сергей Надсадин проверил ход работ по завершению благоустройства на ул. Пуркаева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в прошлом году улицу Пуркаева на участке от ул. Железнодорожной до Комсомольской охватил масштабный ремонт в три этапа. В этом году подрядная организация завершает работы по благоустройству на участке между ул. Ленина до пр. Мира. Здесь в зоне особого внимания восстановление тротуаров и газонов.
Начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик доложил Сергею Надсадину, что работы идут в хорошем темпе и завершатся в положенный срок.
- Сейчас подрядчик выполняет обустройство газона, скоро также начнется устройство тротуарных частей. Все работы планируется завершить до конца мая, - комментирует Евгений Кулик.
Отметим, что аналогичные мероприятия сейчас также ведутся на участке ул. Ленина от пр. Победы до ул. Карла Маркса - там приводят в соответствие газон, завершается устройство тротуара.
Напомним, что в текущем году в Южно-Сахалинске выполняется капитальный ремонт проспекта Победы от ул. Ленина до Железнодорожной. Здесь в нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, освещение. Кроме этого, масштабные работы стали одним из этапов реконструкции ливневой канализации в этом районе города.
Также в этом году в планах мэрии - ремонт ул. Горького от площади Победы до Коммунистического проспекта, здесь будет отремонтирована проезжая часть, заменен бордюрный камень, тротуарное покрытие. Также запланировано обустройство улицы Смирнова в районе перекрестка ул. Горького и ул. Пограничной; завершение работ по реконструкции моста через р. Сусуя.
Кроме того, планируется заключить переходящие контракты по ремонтам: участка пр. Мира от ул. Сахалинской до ул. Украинской, участка ул. Бумажной от пр. Мира до ул. Ленина и приступить к капремонту ул. Хабаровской от Комсомольской до пр. Мира.
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