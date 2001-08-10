В Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по противодействию коррупции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Горячая линия состоится в четверг, 25 апреля. Обращения от горожан будут принимать по телефону 300-782 будут принимать с 9:00 до 17:15, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, «горячие линии» проходят регулярно. Позвонившие могут сообщить о фактах коррупции среди муниципальных служащих администрации Южно-Сахалинска и работников муниципальных учреждений.

Напомним, основными признаками коррупционного поведения являются использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, обогащения, противоречащее законодательству и моральным нормам, а также использование своего статуса и авторитета для получения различных преференций и возможностей, злоупотребление доверием.