Южно-сахалинских предпринимателей приглашают стать участниками конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 1 мая стартует прием заявок от предприятий агропромышленного комплекса и потребительского рынка на участие в ежегодном областном конкурсе «Сахалинский маяк». Отборочный этап продлится до 15 июня, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отбор номинантов для участия в конкурсе организован Министерством сельского хозяйства и торговли Сахалинской области. В этом году он проводится по двум основным номинациям:

«Лидер агропромышленного комплекса» с подноминациями:

- «Лучший бренд в сфере пищевой промышленности» - участвуют предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (за исключением рыбоперерабатывающей) - хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство мясной, молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции, а также воды, пива и безалкогольных напитков на территории Сахалинской области вне зависимости от их организационно-правовой формы;

- «Лучший фермер островного региона» - участвуют малые формы хозяйствования: крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством;

- «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» - участвуют сельскохозяйственные предприятия - юридические лица, основным видом деятельности которых является выращивание, производство и переработка сельскохозяйственной продукции (продукция растениеводства и животноводства), выручка которых от реализации выращенной произведенной и переработанной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 50 процентов общей суммы выручки.

«Лидер торговой отрасли» с подноминациями:

- «Свое. Родное. Островное» (фирменная торговая сеть сахалинских товаропроизводителей) — участвуют объекты фирменной торговли (магазины, павильоны, отделы), реализующие различные товары определенной номенклатуры предприятия-производителя или изготовителя, имеющие фирменное наименование, фирменный знак (логотип), фирменную упаковку для продаваемых товаров;

- «Лучший социальный магазин» - участвуют торговое предприятие или отдел в торговом предприятии, в котором осуществляется реализация социально значимых продовольственных товаров, входящих в рекомендуемый минимальный ассортиментный перечень социально значимых продовольственных товаров, с торговой надбавкой на уровне, не превышающем 15% к отпускной цене поставщика продовольственных товаров и имеющий статус «Социальный магазин».

Документы для участия в конкурсе необходимо подать до 15 июня. Положение о б отборочном этапе областного конкурса «Сахалинский маяк» можно найти на сайте конкурса.

Конкурс учрежден в 2020 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и областного правительства. Он направлен на популяризацию предпринимательской деятельности, достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в экономическом развитии Сахалинской области.