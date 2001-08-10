Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На уборку памятников и мемориалов, захоронений участников Великой Отечественной войны вышли представители "Единой России", сторонники, волонтёры, жители регионов. Субботники также прошли в новых регионах.

"В Луганске провели уборку на территории мемориального комплекса "Острая Могила". Здесь установлены памятники солдатам времен Гражданской и Великой Отечественной войны, ополченцам Донбасса и Героям СВО. В Мариуполе провели субботник на братской могиле", - рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Херсонской области добровольцы прибрались на мемориальном комплексе "Воинам-водителям".

Председатель "Волонтёров Победы", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что в этом году в порядок приведут памятные места, посвященные мирным гражданам, погибшим от рук нацистов, от геноцида в Великую Отечественную войну.

"В нашем реестре более 1000 таких памятных мест", - добавила она.

Координатор партпроекта "Историческая память", председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что такие субботники уже стали доброй традицией.

"Можно также подать заявку для проведения поиска и восстановления военных архивных документов о подвигах и наградах захороненных участников Великой Отечественной войны", - сказал он.

Один из масштабных субботников прошел в детском центре "Океан" в Приморском крае. Волонтеры облагородили сразу несколько мемориалов на территории лагеря: памятную доску, посвящённую 70-й годовщине окончания Второй мировой войны на площади "Юных патриотов Отечества", граффити "Победы", а также памятник Юнгам огненных рейсов.

В Ялте активисты "Единой России" и волонтеры движения "Волонтеры Победы" провели субботник на старом Ливадийском кладбище.

В Воронеже активисты привели в порядок территорию у Центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама" — помыли и почистили обелиски, ступени у стелы "Город воинской славы", убрали листву.

Волонтёры Белгородской области вышли на субботник к памятнику, посвящённому мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских оккупантов.

"Субботники - это не просто мероприятия, где мы собираемся вместе и убираем памятники и воинские захоронения. Это символ нашего уважения к прошлому и заботы о будущем", - поделилась координатор направления "Великая Победа" в Белгородской области Кристина Чермошенцева.

В Удмуртии субботник прошел на воинском мемориале умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны.

В ХМАО к уборке присоединились юные волонтеры из Пойковского детского сада "Теремок" Нефтеюганского района. Ребята вместе с родителями и педагогами навели чистоту в местном Сквере ветеранов боевых действий.

"В поствоенное время на Сахалин прибывало большое количество граждан со всего Советского Союза, многие ветераны Великой Отечественной войны после освобождения Сахалина от японских милитаристов так же оставались в регионе. Затем их потомки уехали на свою историческую Родину, а могилы предков остались без ухода. Такие субботники особенно важны, иначе многие захоронения оставались бы не благоустроенными. Мы ежегодно проводим акции по расчистке воинских захоронений к 9 мая и далее весь год они остаются ухоженными", - рассказала руководитель Сахалинского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России", заместитель руководителя регионального исполкома партии Елена Красильникова.