Тихоокеанское
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10:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские студенты присоединились к акции "Письмо солдату"

Сахалинские студенты присоединились к акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Письма поддержки и открытки военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, передали Сахалинской областной универсальной научной библиотеке студенты колледжа искусств, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ребята выразили надежду, что их письма принесут радость и поддержку тем, кто находится вдали от родных и близких.

Напомним, что патриотическая акция «Письмо солдату» стартовала в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 22 апреля. Все желающие могут выразить свою благодарность военнослужащим за стойкость, мужество и преданность службе, а также поздравить их с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Письма можно написать на специальном бланке в фойе первого этажа СахОУНБ или принести свои собственные. Акция продлится до 15 мая.

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