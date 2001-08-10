В Южно-Сахалинске состоялось отраслевое совещание по итогам развития физкультуры и спорта за 2023 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Доля горожан, систематически занимающихся спортом ежегодно растет. Так, в прошлом году этот показатель превысил 69 процентов. Итоги работы отрасли подвели на совещании под руководством вице-мэра администрации Елены Федоровой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Открывая мероприятие вице-мэр подчеркнула, что развитие массового спорта один из приоритетов работы администрации.

– Мы стараемся создавать условия для занятий более 100 видами спорта для наших горожан всех возрастов. В 13 спортивных школах сегодня занимается более 8 тысяч человек, которые все чаще побеждают во всероссийских соревнованиях и входят в сборные команды страны. В 2023 году южносахалинцам присвоено 19 спортивных званий и более 3,5 тысяч спортивных разрядов. Во многом это результат работы по стимулированию профессионального роста тренеров и привлечению лучших тренеров России в наши спортивные школы, – рассказала вице-мэр Елена Федорова.

Отметим, в событии приняли участие руководители профильных структур города, представители спортивной общественности, заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин. С основным докладом выступил директор департамента по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска Алексей Боженко.

На совещании также присутствовал двукратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта России Роман Власов. Он прилетел в Южно-Сахалинск, чтобы провести мастер-классы для островных борцов.

Областной центр – лидер в Сахалинской области по количеству современных спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений, ледовых арен, бассейнов и дворовых спортивных площадок. Все позитивные изменения, в спортивной сфере происходят при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и мэра города Сергея Надсадина.

В ходе мероприятия отметили, что в городском округе растет число спортивных комплексов, игровых площадок, хоккейных кортов, бассейнов и прочих объектов спорта. Общее количество в 2023 году превысило 700 единиц. В Южно-Сахалинске реализуется более 10 спортивных проектов для детей в садах и школах, а также для старшего поколения. Благодаря работе центров тестирования стабильно растет количество горожан, получивших знаки комплекса «Готов к труду и обороне». В прошлом году только МАУ «Спортивный город» проведено более 8 тысяч бесплатных тренировок для южносахалинцев.

Как сообщила вице-мэр, 2023 год был богат на значимые события. Проведено более 140 городских мероприятий, 22 всероссийских и 4 международных. Состоялся юбилейный 10-й Кубок мэра по теннису, в котором приняли участие более 350 спортсменов из 15 регионов страны. Также период был насыщенным на встречи и мастер-классы от знаменитых российских спортсменов, в числе которых: Анастасия Мыскина, Владислав Третьяк, Александр Тихонов, Денис Панкратов, Сергей и Анастасия Фесиковы, Вик Вайлд, Александр Панжинский, Денис Спицов, Юлия Ступак, Иван Якимушкин и Андрей Мельниченко.

А для «Горного воздуха» сезон стал рекордным – более 280 тысяч человек посетили комплекс, все больше регионов России предпочитают горнолыжный отпуск проводить в областном центре.

В следующем году в Южно-Сахалинске состоится городской спортивный форум, событие в ходе совещания анонсировала вице-мэр.