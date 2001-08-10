Опрос ВТБ: переводы по СБП используют более 70% дальневосточников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две трети дальневосточников пользуются услугами переводов самому себе в разные банки через СБП, показал опрос*, проведенный ВТБ и банком «Открытие». Сумма переводов в большинстве случаев не превышает 20 тыс. рублей в месяц, но с 1 мая может увеличиться. Наиболее значимыми критериями оценки банка для переводов жители Дальнего Востока назвали надежность (62%), удобство мобильного приложения и интернет-банка (48%) и выгодные финансовые условия по продуктам (22%).

В ДФО активно пользуются платежным сервисом Банка России - системой быстрых платежей (СБП). 40% опрошенных переводят деньги через СБП несколько раз в неделю, 32% - 2-3 раза в месяц, 11% - хотя бы раз в месяц, 6% - несколько раз в год. Не пользуется СБП только около 11% участников опроса.

Услуга переводов самому себе в другой банк достаточно популярная – в округе ею пользуется 67% опрошенных. Сейчас 22% дальневосточников переводят сами себе в другие банки не более 5 тыс. рублей в месяц, 39% опрошенных – от 5 до 20 тыс., 31% - от 20 до 50 тыс., около 7% свыше 50 тыс.

«Сегодня более 80% клиентов ВТБ используют СБП для переводов. Такая популярность объясняется простотой, удобством, безопасностью и отсутствием комиссии до 100 тыс. рублей. Чаще всего наши клиенты через СБП переводят себе или своим родственникам, а средняя сумма ежемесячного перевода составляет порядка 20 тысяч рублей», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

С 1 мая 2024 года можно будет переводить деньги через СБП между своими счетами в разных банках без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Это не касается переводов, которые клиенты совершают в отделениях банков или переводов клиентам других банков.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.