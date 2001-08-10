ВТБ: продажи розничных кредитов вырастут в апреле более чем на 10%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценке ВТБ, в апреле общерыночные выдачи розничных кредитов превысят 1,4 трлн рублей (без учета POS-кредитования)[1], что на 10,7% выше аналогичного месяца прошлого года. Основными драйверами продаж в это время будут кредиты наличными и ипотека. По итогам четырех месяцев года выдачи кредитов по рынку составят около 4,5 трлн рублей, что почти на 4% выше результатов января-апреля 2023 года. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
ВТБ за первый квартал выдал более 524 млрд рублей розничных кредитов (+12% год к году). Ключевым драйвером стала ипотека – ее оформили более 50 тысяч заемщиков на сумму более 250 млрд рублей (+10,5%). В автокредитовании клиенты провели более 88 тысяч сделок на более чем 120 млрд рублей. Продажи кредитов наличными составили 152 млрд рублей, в объеме продаж розничных кредитов они заняли около трети.
В апреле спрос клиентов на кредиты продолжил рост, по оценке банка, к летнему сезону позитивная динамика сохранится. В апреле ВТБ планирует выдать более 250 млрд рублей розничных кредитов, что почти на 20% превзойдет результат апреля прошлого года. Более половины (134 млрд рублей) придется на ипотеку, 65 млрд рублей – на кредиты наличными и 55 млрд рублей – на автокредиты. Всего за четыре месяца года розничные клиенты ВТБ оформят кредиты более чем на 774 млрд рублей, что на 14% превысит результат аналогичного периода прошлого года.
Общий портфель кредитов физлиц в ВТБ вырос на 2,6% и на начало апреля составил 6,26 трлн рублей, из которых 4 трлн пришлось на ипотеку. Наибольший рост портфеля – 33% – показали автокредиты. По оценке ВТБ, общий объем рыночного портфеля розничных кредитов на начало апреля составил 36,4 трлн руб.
«Основными драйверами розничного рынка в первые месяцы нынешнего года стали потребительские и автокредиты. Спрос заемщиков на высоком уровне поддержали реализация господдержки и специальных программ в автокредитовании, а в части потребительского кредитования – адаптация банков к мерам регулятора по «охлаждению» рынка. В апреле мы также ожидаем роста выдач, больше половины всего объема продаж придется на ипотеку. Дальнейшее развитие рынка во многом будет связано с судьбой льготных госпрограмм ипотеки – их модернизация может привести к «охлаждению» всего рынка кредитования», – заявил Георгий Горшков.
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[1] Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG
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