Строители начали прокладывать новый канализационный коллектор на участке пр. Победы в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Капитальный ремонт проспекта Победы проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Во вторник с инспекционной поездкой на ремонтируемом участке проспекта Победы побывали представители управления дорожного хозяйства и благоустройства и депутат Городской Думы по округу.

На данный момент компания-подрядчик выполняет работы в соответствии с графиком. На отрезке между улицами Ленина и Крюкова строители занимаются переустройством подземных коммуникаций. В связи со сложностью работ на этом участке на три дня перекрыто автомобильное движение.

- Контроль за ходом работ мы осуществляем постоянно. Серьезных нареканий к подрядчику нет, - отметила ведущий инженер по надзору за строительством управления дорожного хозяйства и благоустройства Светлана Мантицкая. - Мы хотели бы обратить внимание пешеходов, что, в связи с переустройством забора возле военной комендатуры, движение по тротуару с северной стороны проспекта Победы сейчас затруднено. Выставлены знаки, рекомендующие передвигаться по тротуару с южной стороны. Это важно, потому что строительные работы уже в самом разгаре.

Напомним, в ходе капитального ремонта проспекта Победы на участке от Ленина до Железнодорожной планируется выполнить большой объем работ — в нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, освещение. Кроме этого, масштабные работы стали одним из этапов реконструкции ливневой канализации в этом районе города.

- Для меня как депутата, представляющего интересы жителей центральной части города Южно-Сахалинска, это очень важное мероприятие, так как сегодня существует проблема с отводом дождевых поверхностных вод. Уверен, что с реализацией данного проекта проблема будет решена, - подчеркнул депутат Городской Думы Владимир Зайцев.

Добавим, капитальный ремонт этого участка проспекта Победы завершится осенью 2024 года.