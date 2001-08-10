Отделения Почты России в Сахалинской области изменят график работы в майские праздники
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
8 мая отделения будут работать по сокращённому графику и закроются на 1 час раньше.
Со 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия сотрудники Почты доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
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