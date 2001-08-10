Сахалинские рукодельницы продемонстрировали мастерство бисероплетения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мастер класс по созданию броши из бисера «Одуванчик» провели в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 23 апреля. Участниками встречи стали члены клуба «Рукодельница», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Под руководством опытного мастера Зои Гниденко, участницы пошагово освоили тонкости создания броши в виде одуванчика. Каждый этап процесса сопровождался подробным объяснением и практическим применением полученных знаний. Мастерицы проявили свою фантазию в изделии, созданном собственными руками.

В результате каждая участница получила уникальную и яркую работу.