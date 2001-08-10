Аэровокзал Южно-Сахалинск приглашает в "Лето с Чеховыми"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал Южно-Сахалинска пополнился новой экспозицией. Выставка «Лето с Чеховыми» рассказывает о пребывании на Сахалине племянников Антона Павловича Чехова - художников Сергея Михайловича и Сергея Сергеевича Чеховых, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Пассажиры смогут увидеть фотографии и зарисовки, сделанные ими во время путешествия по Сахалину и Курилам в 1958 году, по местам, где за 68 лет до них побывал автор книги «Остров Сахалин».
Сергей Михайлович и Сергей Сергеевич Чеховы - представители творческой династии. Сергей Михайлович, сын младшего брата Антона Павловича, работал художником-оформителем в театрах Москвы. Его сын, Сергей Сергеевич, известен как живописец, график и монументалист. Их путешествие 1958 года позволило по-новому взглянуть на сахалинские впечатления классика.
За два месяца они посетили места, описанные в книге «Остров Сахалин», и сделали зарисовки. В это время регион активно развивался во всех сферах промышленности. Художников интересовало то, что произошло с островом за 68 лет с момента посещения его писателем. Они запечатлели новостройки, современную им промышленность, на острове Симушир - Курильскую китобойную флотилию, в Охе - нефтяные промыслы.
«Присутствие Антона Павловича Чехова в пространстве аэровокзала имеет для нас особое значение. Мы стремимся, чтобы каждый пассажир, прибывающий на Сахалин или улетающий с острова, мог почувствовать неразрывную связь этого места с именем и творчеством выдающегося писателя», - подчеркнул генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Выставка “Лето с Чеховыми” продолжает масштабный проект «Четыре сезона А. П. Чехова», начатый в 2020 году. Он рассказывает о временах года в творческой биографии писателя, связанной с Сахалином. Ранее пассажиры аэровокзала могли познакомиться с экспозицией «Сахалинская зима А. П. Чехова».
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