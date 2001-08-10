ВТБ: юань займет треть валютных сбережений россиян к концу года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По прогнозам банка, рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – достичь 90 млрд. В результате к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения. Об этом заявил заместитель президента - председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
ВТБ планирует к концу года занять 25% рынка пассивов в китайских юанях физлиц и увеличить свой портфель до 23 млрд юаней. "Подавляющая часть вкладов в иностранной валюте сегодня открывается именно в юанях. Спрос на китайскую валюту продолжает расти, что сказывается на доле недружественных валют в сберегательном портфеле населения. В ВТБ портфель юаневых пассивов уже достиг 14 млрд и к концу года мы планируем увеличить его более, чем в полтора раза. В ближайшее время банки будут сохранять высокие ставки по депозитам в китайской валюте, что будет привлекать не только премиальный сегмент, но и розничных клиентов. Такие инструменты сбережений станут еще более актуальными во втором полугодии, когда ставки по рублевым депозитам начнут снижаться в рамках смягчения политики ЦБ", – добавил Георгий Горшков.
По данным ВТБ, за 2023 год средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 3 тысячи и достиг 12 тысяч единиц китайской валюты. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода: по итогам прошлого года на «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности пришлось более 65% от открытых вкладов.
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