Коллективам южно-сахалинских школ рассказывают о пользе вакцинации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Просветительское мероприятие состоялось в понедельник, 22 апреля в школе № 32 областного центра. Организатором выступил областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с поликлиникой № 6, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С образовательным семинаром перед педагогами выступила заведующая отделением медицинской профилактики шестой поликлиники Анастасия Дедеева. Лекция состоялась на базе школы № 32 не случайно, учреждение является участником корпоративной программы «Укрепление здоровья работников», нацеленной на сохранение женского здоровья. Всего участвовало 30 человек.
Отметим, информационная компания по всей стране проводится по инициативе Минздрава России для снижения случаев тяжелого течения вакционауправляемых инфекций у детей от 1 года и женщин репродуктивного возраста.
По мнению врачей, одним из действенных и эффективных методов поддержки иммунитета является своевременная вакцинация, в том числе от коклюша. Напомним, коклюш – острое заболевание дыхательных путей, его возбудителем является бактерия. Главный симптом – длительный кашель. Инфекция передается воздушно-капельным путем. В зоне риска прежде всего дети дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме этого заболевание опасно для беременных женщин, так как может приводить к осложнениям.
Событие, состоялось в рамках программы по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография», инициированного президентом.
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