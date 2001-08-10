Сахалинские спасатели отработали спуски с вертолёта МИ-8

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 апреля 2024 года спасатели поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области и экипаж вертолёта МИ-8 МЧС России провели практическую тренировку по десантированию в дневное и ночное время, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Тренировка включала в себя отработку спусков с использованием спусковых устройств роликовых (СУР) и системы лебёдочной грузовой СЛГ 300. Всего было совершено 98 спусков. В них приняли участие 11 спасателей поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова и 3 члена экипажа Ми-8 МЧС России.

До начала тренировки все участники прошли необходимый инструктаж и проверили исправность и надёжность всего снаряжения для спуска, надёжность крепления страхующих систем и карабинов. Спасатели отрабатывали спуски на полуразрушенный дом и в лесополосе на открытое пространство в дневное время. В ночное время они спустились на ограниченную площадку в труднодоступной местности в полной темноте.

«Сегодня проводилась очередная тренировка лётного состава авиационного звена вертолета Ми-8 МЧС России и спасателей поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области, на которой отрабатывались практические навыки по поиску и эвакуации терпящих бедствие из природной среды. Полёты выполнялись в районе населённого пункта Корсаков в течение дня и ночи. Днём полёты выполнялись на предельно малой высоте от 30 до 50 метров, а ночью на высоте около 150 метров. Тренировка прошла в штатном режиме, все запланированные спасателями и авиаторами цели и задачи были достигнуты.». - рассказал командир воздушного судна Ми-8 МЧС России Михаил Сафонов.

Отработка взаимодействия экипажа вертолёта и группы спасателей при десантировании очень важна. Экипаж максимально точно выбирает место десантирования на заданной высоте, выходит на точку и удерживает воздушное судно, давая спасателям возможность точно приземлиться на площадку. От слаженности работы группы спасателей и лётчиков зависит успех всей операции.

Сахалинские спасатели продемонстрировали высокий уровень профессионализма и подготовки, успешно справившись со всеми поставленными задачами. Подобные тренировки играют важную роль в обеспечении безопасности и готовности к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.