Сахалинские каратистки завоевали две медали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитянки Регина Банникова и Анастасия Попова стали серебряными призёрами Международного Кубка Содружества федераций киокушинкай каратэ в Москве. Регина показала второй результат среди спортсменов 12-13 лет в весовой категории «до 55 кг». Анастасия выступала на татами в категории «свыше 45 кг», соперничая с каратистками 10 лет, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- У нас было всё, чтобы завоевать золотые награды. Не хватило спортсменкам уверенной концовки, хотя с характером и напором у них всё в порядке. Отмечу, что соперницы в финале были достойные. Будем работать над выносливостью и обязательно станем сильнее, - отметил руководитель островной федерации киокушин Александр Баканов.

Соревнования проходили среди спортсменов от 10 до 55 лет. Участие в нем приняли более 350 каратистов из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Казахстана, Ирана, Белоруссии и России.