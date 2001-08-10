Тихоокеанское
информационное агентство
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В связи с дорожными работами на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске частично ограничат движение
11:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Дальнего состоится выездной прием граждан

Для жителей Дальнего состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 25 апреля, для жителей Дальнего состоится личный прием граждан директором департамента архитектуры и градостроительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Алых Роз, 9А, кв.1. Начало в 16.00.

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