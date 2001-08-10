Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2024
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В связи с дорожными работами на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске частично ограничат движение
10:55, | Новости общества Сахалина и Курил

"РВК-Сахалин": период паводка в Южно-Сахалинске проходит в штатном режиме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все объекты водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске, курируемые «РВК-Сахалин», работают в штатном режиме. Сезон половодья принес дополнительные задачи, однако все они на контроле сотрудников предприятия, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Так, специалисты компании совместно с Ростехнадзором, Роспотребнадзором и департаментом городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска провели предпаводковое обследование объектов, очистку обводных каналов, расчистили дороги и подъездные пути к гидротехническим сооружениям.

На предприятии создан запас инертных материалов на случай разлива талых вод и  химических реагентов для очистных сооружений водопровода и объектов водоотведения.

Контроль качества воды в Южно-Сахалинске ведется безостановочно и круглосуточно, согласно регламентам и санитарным нормам. В сутки проводится не менее 135 исследований.

«Водоканал является предприятием жизнеобеспечения. Для нас нет праздничных и выходных дней. Круглосуточно сотни специалистов компании следят за тем, чтобы водоснабжение островной столицы было качественным», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.

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