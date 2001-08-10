Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2024
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В связи с дорожными работами на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске частично ограничат движение
10:00, | Новости общества Сахалина и Курил

В связи с дорожными работами на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске частично ограничат движение

В связи с дорожными работами на улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение текущей недели на трех участках улицы Тихоокеанской пройдут дорожные работы. На первом этапе, с 9.00 22 апреля до вечера 23 апреля будет перекрыт проезд на участке от ул. Комсомольской до дома № 28 по ул. Тихоокеанской. Здесь специалисты завода им. Федотова проводят восстановление асфальтобетонного покрытия, также будет обустроен новый тротуар, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На втором этапе с 9.00 24 апреля будет перекрыт участок ул. Тихоокеанской от дома № 28 до ул. Академической. Работы ориентировочно завершатся вечером 25 апреля.

На третьем этапе с 9.00 26 апреля будет перекрыт участок ул. Тихоокеанской от ул. Академической до пр. Мира. Работы ориентировочно завершатся вечером 27 апреля .

Погодные условия могут внести коррективы по срокам.

Автомобилистам необходимо учитывать  информацию об ограничениях при движении в указанных районах.

 

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