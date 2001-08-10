Жители Сахалинской области отправили 500 бесплатных посылок в зону СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года жители Сахалинской области отправили 500 бесплатных писем и посылок для военнослужащих в зону специальной военной операции. Вес каждого такого отправления должен быть меньше 10 кг, поэтому в почтовых отделениях их взвешивают и при необходимости оформляют отправку в нескольких коробках, рассказали ТИА "Острова" в "Почте России".

Благодаря инфраструктуре Почты каждая семья, родственники и друзья могут поддерживать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО. Количество посылок, которое может отправить один человек, не ограничено. Операторы принимают отправления в открытом виде, содержимое обязательно проверяют, чтобы не было запрещённых к пересылке предметов.

Почта России передает посылки представителям Министерства обороны в Москве, которые самостоятельно доставляют их адресатам. На посылке или письме отправителям необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес: г. Москва, 103400.