Холмск впервые примет киберфестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Фанфест Сах» - это проект, который стал победителем грантового конкурса от Росмолодёжи. Его защита состоялась на всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» в прошлом году. Его автор Максим Богданов выиграл 380 тысяч рублей. Сегодня организаторы приступили к подготовке. На площадке уже устанавливают оборудование и большие экраны.

«В прошлом году я стал участником форума «ОстроVа». Я сразу понимал, что буду защищать проект. Я очень рад, что моя идея понравилась, я стал победителем и получил денежные средства на ее реализацию. Нам очень помогает администрация города Холмска. Они нас поддержали, предоставили площадку, помогли с партнерами. Такие соревнования в нашем Холмске проходят впервые, - рассказывает выпускник форума Максим Богданов.

Сегодня организаторы киберспортивного фестиваля объявили о старте регистрации для участников. Свою заявку можно подать пройдя по ссылке.

- Для участия мы ждём молодых талантливых ребят, от 14 лет, которые покажут достойную игру и по-настоящему смогут удивить зрителей своими навыками в киберспорте, - добавил выпускник форума «ОстроVа», автор проекта Максим Богданов.

Фестиваль состоится в Холмске 18 и 19 мая. Планируется, что участниками станут более 200 человек. Киберспортивный турнир состоится по дисциплине FC24. Основной площадкой проведения фестиваля станет Центральный дом культуры.

- Основной площадкой и главной идеей станут двухдневные соревнования по киберспорту – турнир по компьютерной игре FC24. Ранее называлась FIFA. Ее суть в том, чтобы собрать свою собственную, сильнейшую, футбольную команду и одолеть сборную противника. Победители соревнований получат ценные геймерские призы: смарт-часы, игровое кресло и «умную» колонку, - рассказал Виталий Но, директор Департамента культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

В фестивале смогут принять участие не только спортсмены, но и жители Холмска, а также гости города. На площадке можно будет приобрести необычные сувениры и комиксы, принять участие в фотосессии, в мини-соревновании по собиранию наклеек. Также организаторы предложат гостям поиграть в настольные игры, поучаствовать в гонках на машинах с пультом управления, взять в руки джойстик старой-доброй компьютерной приставки SEGA, собрать робота и окунуться в VR пространство. Кроме этого, при помощи VR можно познать одну из профессий железнодорожника. В программе запланированы полеты на настоящих дронах.

Более подробную программу с расписанием соревнований и работой площадок организаторы сообщат дополнительно.

Напомним, всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События пройдет в Южно-Сахалинске с 5 по 11 августа. На данный момент открыта регистрация. Ее можно пройти на сайте. В этом году основным направлением форума станет Карьера. Основными организаторами выступают Правительство Сахалинской области и Росмолодёжь.