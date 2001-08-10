На Сахалине проверили здоровье участников СВО и членов их семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Центральной поликлинике Южно-Сахалинска прошёл углубленный медосмотр участников СВО и членов их семей. У большинства пациентов имелись ранения, необходимо регулярное наблюдение. Для участия в акции пригласили жителей не только областного центра, но и Анивского, Долинского, Невельского, Холмского, Корсаковского районов, рассказали ТИА "Острова" в региональном минздраве.
- Организовали прием таким образом, чтобы участники СВО и члены их семей могли пройти всех основных специалистов, одного за другим. При выявлении медицинских показаний направляем на дополнительные исследования, - рассказал заместитель главного врача Центральной поликлиники Рустам Алтынбаев.
В комплексной проверке здоровья участвуют кардиолог, невролог, уролог, гинеколог, эндокринолог, нарколог, психолог, стоматолог. Вся диагностика занимает несколько часов. Холмчанин Андрей вернулся с Донбасса несколько месяцев назад, демобилизовался по состоянию здоровья. В родном городе проходит лечение, но пройти углубленное обследование не отказался.
- Кроме основного заболевания есть еще вопросы к почкам, здесь представлен уролог, обязательно пройду. Да и в целом нет ни одного лишнего специалиста, пойду ко всем, - поделился пациент.
С доставкой пациентов в областной центр помогли муниципалитеты. В дальнейшем такие мероприятия будут проводиться регулярно. Вопросам здоровья участникам СВО уделяется самое пристальное внимание. В Центральной поликлинике имеются все возможности для проведения комплексного обследования. В 2023 году по итогам партнерской проверки представителями «Росатома» медорганизация признана образцовым учреждением, соответствующим федеральному уровню в области применения инструментов «бережливого производства».
Также облик сахалинских поликлиник меняется благодаря реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» - проведены ремонты, приобретено специализированное оборудование, поступил автотранспорт. В 2024 году программа модернизации в регионе продолжена, на эти цели выделено 557 млн рублей.
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