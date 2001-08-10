Премьера драмы "Лед 3" с Александром Петровым и Марией Ароновой состоялась в онлайн-кинотеатре KION
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС состоялась премьера драмы дебютанта Юрия Хмельницкого «Лед 3» (6+), одного из главных хитов 2024-го года. Юрий Хмельницкий завершает популярную трилогию: выросшая дочь хоккеиста Саши хочет стать фигуристкой, но он запрещает ей вставать на лед. В последней части франшизы снялись звезды российского кино Александр Петров, Анна Савранская и Мария Аронова.
Надя Горина с детства мечтала кататься на льду, как и ее мама, но отец-хоккеист Александр против. Тем не менее Надя тайно оттачивала прыжки и фигуры, почти жила на катке, все ради того, чтобы побороться за престижный «Кубок Льда».
К сожалению, учитель по фигурному катанию Нади тяжело заболел, но ей на помощь приходит молодой хоккеист из Москвы Сергей Орлов. Он пришел в команду на замену Александру Горину, ставшему тренером иркутского клуба «Байкпроммаш». Мужчина не доверяет юному дарованию и считает, что тот сразу уедет за границу после успешного матча. Сергей знакомится с Надей, влюбляется в нее и предлагает свою помощь в тренировках.
Франшиза «Лед» одна из самых успешных в России, первые три картины собрали в прокате почти пять миллиардов рублей. Первая часть, вышедшая в 2018-м году, получила две кинопремии «Золотой орел», а вторая - награду в категории «Лучшая женская роль второго плана».
За производство отвечали компании Art Pictures Studio, «Водород», Плюс Студия, «Национальная Медиа Группа», при участии телеканала «Россия», при поддержке телеканала СТС и Фонда кино.
Главные роли исполнили: Александр Петров («Стрельцов»), Мария Аронова («Я делаю шаг»), Анна Савранская («Бывших не бывает»), Степан Белозеров («Белый список») и Сергей Лавыгин («Большая игра») и Елена Николаева («Лада Голд)». Оператор фильма Андрей Иванов работал над экшеном «Текст», а композитор Олег Карпачев писал музыку к сериалам «Балет», «Актрисы» и «Фишер».
Узнать, сможет ли Надя Горина осуществить свою мечту, уже можно в онлайн-кинотеатре KION.
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