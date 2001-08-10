Инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди состоялся в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие приурочено ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма и направлено на поддержку и интеграцию людей с особенностями развития в социальную среду, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для горожан была подготовлена насыщенная программа. Гости фестиваля могли стать участниками мастер-классов, получить консультации специалистов. Для детей были организованы конкурсы, игры и розыгрыши. Праздник сопровождали выступления творческих коллективов областного центра.
- В рамках фестиваля функционировали следующие площадки: концертная, спортивная, мастер-классы, и консультационная для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. На ней работали специалисты разных направлений: психиатр, педиатр, невролог, логопеды, дефектологи, психологи. На площадке возле кафе «Мама кофе» проводились игровые программы от наших партнёров, друзей и спонсоров, - рассказала руководитель организации «Открытое сердце» Инна Зайцева.
Центральным событием фестиваля стала «Ярмарка ДОБРА». Традиционно активные участники ярмарки - педагоги и родители образовательных организаций города. Благотворительное мероприятие поддерживают общественные организации инвалидов: ВОРДИ, ЮСАНОПИИ «Открытое сердце», АНО «Особенное счастье» АНО «Виктория». Также в ярмарке принимают участие мастерицы областного центра, неравнодушные горожане, общественные организации АНО «Центр социально-психологической помощи развития личности «Ориентир», «Женщины бизнеса», Южно-Сахалинское отделение «Союза женщин России».
Дети, родители, педагоги готовят угощения, создают игрушки, интерьерные украшения и др. Гости фестиваля могли приобрести сладости, текстиль, авторские вещи. Все вырученные средства от продажи выпечки и изделий ручной работы будут направлены на медицинское обследование, реабилитацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Отметим, фестиваль #ЛюдиКакЛюди организован ЮСАНОПИИ «Открытое сердце» совместно с фондом «Улыбка ребёнка» при поддержке администрации Южно-Сахалинска и проводится в рамках Всероссийского конкурса «Города для детей-2024».
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