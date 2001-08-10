Сахалинцев приглашают в библиотеку написать письмо солдату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Принять участие в патриотической акции «Письмо солдату» и выразить поддержку военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, предлагает Сахалинская областная универсальная научная библиотека. Акция пройдет в период с 22 апреля по 15 мая и будет приурочена ко Дню Великой Победы, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Для людей, находящихся вдали от дома, которые несут службу в условиях постоянной опасности и выполняют боевые задачи, наша поддержка необходима как никому другому. Ваши добрые, теплые и искренние слова придадут защитникам сил и мотивацию!

Все желающие могут выразить свою благодарность военнослужащим за стойкость, мужество и преданность службе, а также поздравить их с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Письмо можно написать в фойе первого этажа СахОУНБ на фирменном бланке или принести свое.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-26.