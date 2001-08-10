В рамках месячника чистоты в Южно-Сахалинске собрали уже около 600 кубических метров мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Традиционные мероприятия по уборке города после зимы стартовали в областном центре в начале апреля. К ним присоединяются неравнодушные горожане и сотрудники предприятий. В зоне особого внимания — пустыри, водоохранные зоны, берега рек и территории вблизи СНТ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На данный момент в Южно-Сахалинске выявлено более 60 несанкционированных свалок. В том числе это места сброса использованных автомобильных шин. С начала 2024 года вывезено уже порядка 2000 покрышек (около 17 тонн резины).
- Напоминаем, что ответственность за утилизацию шин несет их собственник. Для удобства жителей Южно-Сахалинска одна из городских компаний (пер. Солнечный, 3) совместно с муниципалитетом организовала сбор использованных покрышек. У физических лиц принимают до пяти штук. Юридические лица могут заключить договор на утилизацию такого вида отходов, - рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния управления мониторинга городского хозяйства Ольга Тарская. - Кроме этого, мы вновь призываем горожан не использовать отработанную резину при благоустройстве придомовых территорий.
В рамках месячника чистоты в Южно-Сахалинске собрали уже около 600 кубических метров мусора. Одними из основных мест скопления несанкционированных отходов по-прежнему остаются территории вблизи СНТ. В связи с этим садоводческим товариществам напоминают, что обязанность создания, организации и содержания мест накопления и сбора твердых коммунальных отходов, в том числе контейнерных площадок, лежит на СНТ. Собственники земельных участков должны заключать с региональным оператором договор на своевременный вывоз мусора.
Жителей Южно-Сахалинска продолжают призывать к участию в экологических акциях. Содействие в выдаче инвентаря готов оказать департамент городского хозяйства (пр. Мира, 64а, каб 103). В течение апреля на городском полигоне твердых бытовых отходов организован прием мусора от физических и юридических лиц (кроме гофротары и строительного мусора).
Напомним, 26 апреля состоится «чистая пятница», а в ближайшую субботу, 27 апреля, в Южно-Сахалинске пройдет общегородской субботник. Присоединиться к мероприятиям могут неравнодушные горожане, трудовые коллективы, жители частного сектора и СНТ.
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