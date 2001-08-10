Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2024
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С 23 по 25 апреля в Южно-Сахалинске будет ограничено движение по автодороге на пр. Победы
15:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Движение транспорта на участке улицы Музейной в Южно-Сахалинске 22 и 23 апреля будет ограничено

Движение транспорта на участке улицы Музейной в Южно-Сахалинске 22 и 23 апреля будет ограничено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 22 апреля, в связи с работами по прокладке инженерных сетей с 20.00 до 23.00 и 23 апреля - будет перекрыто движение по автодороге на участке ул. Музейной от ул. А. Буюклы до Коммунистического проспекта, рассказали  ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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