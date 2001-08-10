С 23 по 25 апреля в Южно-Сахалинске будет ограничено движение по автодороге на пр. Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 23 апреля, в Южно-Сахалинске в связи с проведением строительных работ по прокладке подземного трубопровода ливневой канализации с 09.00 до 25 апреля будет перекрыто движение автотранспорта по пр. Победы на участке от ул. Ленина до ул. Крюкова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы будут проводиться в рамках капитального ремонта пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной». Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.