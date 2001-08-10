85% сотрудников ВТБ перешли на отечественный аналог Microsoft Office
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ перевел 85% своих сотрудников на использование отечественного аналога Microsoft Office — пакета офисных программ МойОфис от российского производителя офисного ПО для совместной работы и коммуникаций.
"На сегодня 85% наших сотрудников полностью перешли на российский пакет офисных программ, оставшиеся совмещают российское решение с зарубежным. До конца 2024 года мы планируем завершить перевод сотрудников на российский аналог Microsoft Office", - отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока, старший вице-президент ВТБ.
ВТБ приобрел 100 000 лицензий пакета офисных программ «Мой Офис Профессиональный» у российского вендора в июле 2022 года. После этого начался постепенный перевод сотрудников банка на российское решение. На первом этапе решение было установлено на рабочие устройства. В дальнейшем ВТБ провел масштабное переобучение кадров и перестроил ряд процессов в банке для того, чтобы создание документов различных типов перестало зависеть от зарубежных технологических решений.
Создание и редактирование документов различных форматов — будь то текстовые файлы, таблицы или презентации — один из основных элементов слаженной работы внутри корпорации уровня ВТБ. Банк выбрал стратегию постепенного внедрения отечественного решения для того, чтобы гарантировать безопасность основных систем и процессов в банке, а также обеспечить комфорт перехода для сотрудников.
«Предпочтение продукту российского вендора ВТБ отдал после продолжительного тестирования этого решения. Переход на него — это часть масштабной программы по технологическому импортозамещению ВТБ. Мы рассчитываем завершить этот проект до конца 2024 года», — рассказал Сергей Китаев, начальник управления поддержки пользователей ВТБ.
«Для МойОфис реализация такого масштабного проекта в банковской отрасли была большим вызовом. Чтобы процесс перехода прошел наиболее комфортно, мы сформировали отдельную рабочую группу, в которую вошли специалисты из продуктового департамента, разработки и инженеры по внедрению. Мы тщательно проанализировали потребности пользователей ВТБ по работе с документами и смогли выявить критичную для клиента функциональность. Благодаря этому скорость миграции значительно выросла и получилось эффективно перевести существующие бизнес-процессы ВТБ на отечественные офисные продукты», - заявил Александр Иванников, коммерческий директор МойОфис.
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