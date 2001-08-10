Итоги международного конкурса рисунков подвели в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Организатором творческого состязания выступила Канцелярия иностранных дел Народного правительства города Чжухай в рамках развития дружественных отношений с Южно-Сахалинском, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Торжественная церемония подведения итогов конкурса прошла во Дворце детского творчества. С приветственным словом к участникам обратился исполняющий обязанности начальника отдела международных и межрегиональных связей аппарата администрации Южно-Сахалинска Руслан Логунов.
- Очень хочется поблагодарить всех за участие, за работы, за старания. Вы активные и творческие ребята. Каждый рисунок, предоставленный на конкурс, достоен внимания и я уверен, что жюри было совсем не просто сделать свой выбор, - сказал Руслан Логунов.
Конкурс «Рисуя город, укрепляем дружбу» проводился в онлайн-формате. В нем приняли участие школьники. Каждый из них по-своему раскрыл тему дружбы между двумя городами.
К поздравлениям юных художников в ходе церемонии присоединилась заместитель начальника департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Захарова. Памятными подарками были отмечены все участники творческого состязания. А победителями конкурса стали Алевтина Асташкина, Юмина Чан и Анастасия Чернышова. Теперь их работы попадут на электронную выставку.
Напомним, в 2022 году города Благовещенск, Южно-Сахалинск, Нижний Новгород, Чжухай и Хэйхэ подписали Пятисторонний протокол намерений о сотрудничестве. Он предполагает большие перспективы в части проведения культурных обменов, спортивных событий, развития сфер образования, туризма, сельского хозяйства, торговли и других направлений.
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