Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2024
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14:41, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Хомутово состоится выездной прием граждан

Для жителей Хомутово состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 24 апреля, для жителей Хомутово состоится личный прием граждан заместителем начальника управления капитального строительства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00.

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