ВТБ предоставит бесплатную телемедицину получателям детских пособий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ расширяет бесплатную программу детского страхования. Теперь помимо покрытия расходов на плановое лечение при возникновении критического заболевания у ребенка клиентам ВТБ, получающим детские выплаты, бесплатно станет доступна телемедицина. Родители смогут онлайн консультироваться с профильными врачами, круглосуточно быть на связи с дежурными специалистами и при необходимости – следить за состоянием ребенка с помощью системы дистанционного мониторинга.

«В рамках концепции “Семейного банка” ВТБ инвестирует в развитие инициатив, направленных на комплексную адресную поддержку семей, и с апреля этого года расширяет программу бесплатного детского страхования, включив в нее услуги телемедицины. Это важный шаг для повышения доступности своевременной качественной медицинской помощи детям по всей России, снижения риска развития заболеваний, а также вклад в спокойствие и уверенность родителей. С момента запуска единственной подобной программы на рынке ВТБ уже застраховал более 150 тыс. детей. По нашей оценке, до конца 2026 года клиенты банка оформят защиту для 500 тыс. детей», – заявил начальник управления страховых продуктов ВТБ Дмитрий Пугашкин.

В этом году ВТБ запустил бесплатную программу поддержки будущих мам и детей, направленную на снижение числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных. Проект включает в себя онлайн-консультации профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы по назначению врача, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги. До конца 2026 года участие в программе смогут принять более 600 тысяч беременных женщин.