Тихоокеанское
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13:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

ВТБ предоставит бесплатную телемедицину получателям детских пособий

ВТБ предоставит бесплатную телемедицину получателям детских пособий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ расширяет бесплатную программу детского страхования. Теперь помимо покрытия расходов на плановое лечение при возникновении критического заболевания у ребенка клиентам ВТБ, получающим детские выплаты, бесплатно станет доступна телемедицина. Родители смогут онлайн консультироваться с профильными врачами, круглосуточно быть на связи с дежурными специалистами и при необходимости – следить за состоянием ребенка с помощью системы дистанционного мониторинга.

«В рамках концепции “Семейного банка” ВТБ инвестирует в развитие инициатив, направленных на комплексную адресную поддержку семей, и с апреля этого года расширяет программу бесплатного детского страхования, включив в нее услуги телемедицины. Это важный шаг для повышения доступности своевременной качественной медицинской помощи детям по всей России, снижения риска развития заболеваний, а также вклад в спокойствие и уверенность родителей. С момента запуска единственной подобной программы на рынке ВТБ уже застраховал более 150 тыс. детей. По нашей оценке, до конца 2026 года клиенты банка оформят защиту для 500 тыс. детей», – заявил начальник управления страховых продуктов ВТБ Дмитрий Пугашкин.

В этом году ВТБ запустил бесплатную программу поддержки будущих мам и детей, направленную на снижение числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных. Проект включает в себя онлайн-консультации профильных врачей, дистанционный контроль состояния будущей мамы по назначению врача, страхование при возникновении патологий беременности или критических заболеваний ребенка, онлайн-школу для мам и другие услуги. До конца 2026 года участие в программе смогут принять более 600 тысяч беременных женщин.

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