В Южно-Сахалинске появятся новые автобусные остановки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городе продолжается реализация транспортной реформы. Один из ее пунктов — создание дополнительной инфраструктуры, нацеленной на комфорт пассажиров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в ближайшее время новая автобусная остановка появится в районе площади Славы. Она будет расположена на улице Горького с западной стороны сразу за поворотом с Коммунистического проспекта. Сейчас здесь останавливается автобус, следующий по маршруту №2ч. Действующая автобусная остановка у городского бассейна прекратит работу.

На перекрестке улиц Комсомольская и Пограничная будут введены в работу автобусные остановки «Авангард» (восточная сторона улицы Комсомольской) и «Военкомат» (западная сторона улицы Комсомольской).

Еще одна автобусная остановка на улице Комсомольской появится в районе дома №255. Она будет расположена на восточной стороне.

Кроме этого, на улице Сахалинской будет добавлен новый остановочный пункт восточнее пересечения с улицей Лермонтова.

Изменения в работу автобусных остановок в Южно-Сахалинске будут введены в ближайшие дни.