Тихоокеанское
информационное агентство
23 Апреля 2024
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12:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В сахалинской библиотеке прошли громкие чтения на английском

В сахалинской библиотеке прошли громкие чтения на английском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча в рамках проекта «Английский на подушках» прошла Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 20 апреля, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущая мероприятия, постоянный волонтер СахОУНБ СахОУНБ Шэрил Уитфилд прочитала детям книгу «Surprise Visitors» (Неожиданные гости) на языке оригинала. Ребята обсудили произведение и выучили новые слова. В завершение встречи юные читатели создали «Коробочки с молоком» из бумаги.

Напомним, цель проекта «Английский на подушках» – приобщение юных читателей к лучшим образцам детской художественной литературы. Уникальность занятий заключается в том, что чтение и обсуждение детской литературы происходит в игровой форме с привлечением носителей английского языка. Благодаря этому дети легче преодолевают языковой барьер и учатся выстраивать речь в непринужденной атмосфере. После прочтения книги юные читатели могут принять участие в играх, викторинах, мастер-классах.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-47.

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