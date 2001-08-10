Сахалинэнерго проводит полную реконструкцию ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" приступило к работам по реконструкции линии электропередачи напряжением 35 кВ «Синегорская – Новоалександровская» с заходом на подстанцию «Санаторная». Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Данная ЛЭП была построена 50 лет назад. Она неоднократно подвергалась воздействию мощных циклонов, что приводило к деформации опор, обрывам проводов и повреждениям сцепной арматуры. Несмотря на проводимые ремонтные работы, на сегодняшний день линия не обеспечивают достаточный уровень надежности из-за повышенных нагрузок.

В рамках реконструкции ЛЭП энергетики установят дополнительные опоры для уменьшения длины пролетов, произведут замену всех опор и провода на облегченный компактный провод марки «АСКу 120/27» c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении. На подстанции «Санаторная» установят 2 ячейки с реклоузерами напряжением 35 кВ, на подстанции «Новоалександровская» заменят масляный выключатель и установят реклоузер 35 кВ.

Реконструкция ЛЭП позволит повысить надежность электроснабжения сел Санаторное и Синегорск городского округа «Южно-Сахалинск», а также создаст возможность для технологического присоединения к электросетям компании новых энергоёмких потребителей, развития одного из термальных курортов Сахалина — санатория «Синегорские минеральные воды».

Планируется, что строительные работы на ЛЭП завершатся до конца текущего года.

Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило пять лет назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.

В рамках ПОУРЭК уже реконструирован участок ЛЭП 220 кВ Д-13 «Смирных – Тымовская», построена ЛЭП-35 кВ «Шахтерская–Бошняково» протяженностью 63 км, выполнена полная реконструкция ЛЭП напряжением 35 кВ «Шахтерская – Ударновская». Также реконструированы ПС 110 кВ «Промузел» и шесть линий электропередачи напряжением 35 кВ в Корсаковском районе.