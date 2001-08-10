Сахалинэнерго проводит полную реконструкцию ЛЭП "Синегорская - Новоалександровская"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ПАО "Сахалинэнерго" приступило к работам по реконструкции линии электропередачи напряжением 35 кВ «Синегорская – Новоалександровская» с заходом на подстанцию «Санаторная». Проект реализуется по программе обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК). Ее главная цель – значительное повышение качества и надежности электроснабжения региона, рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Данная ЛЭП была построена 50 лет назад. Она неоднократно подвергалась воздействию мощных циклонов, что приводило к деформации опор, обрывам проводов и повреждениям сцепной арматуры. Несмотря на проводимые ремонтные работы, на сегодняшний день линия не обеспечивают достаточный уровень надежности из-за повышенных нагрузок.
В рамках реконструкции ЛЭП энергетики установят дополнительные опоры для уменьшения длины пролетов, произведут замену всех опор и провода на облегченный компактный провод марки «АСКу 120/27» c увеличенной пропускной способностью в гололедоупорном исполнении. На подстанции «Санаторная» установят 2 ячейки с реклоузерами напряжением 35 кВ, на подстанции «Новоалександровская» заменят масляный выключатель и установят реклоузер 35 кВ.
Реконструкция ЛЭП позволит повысить надежность электроснабжения сел Санаторное и Синегорск городского округа «Южно-Сахалинск», а также создаст возможность для технологического присоединения к электросетям компании новых энергоёмких потребителей, развития одного из термальных курортов Сахалина — санатория «Синегорские минеральные воды».
Планируется, что строительные работы на ЛЭП завершатся до конца текущего года.
Напомним, к реализации масштабной программы ПОУРЭК Сахалинэнерго приступило пять лет назад. Всего будут реконструированы или построены 31 ЛЭП напряжением 35-220 кВ общей протяженностью 922 км и 21 трансформаторная подстанция общей мощностью 790 МВА. Необходимость реализации ПОУРЭК вызвана особенностями региона – здесь сложные климатические условия, сильные циклоны, ледяные дожди. При этом изначально электрические сети проектировали и строили без учета этих факторов, но практика показала необходимость значительных изменений.
В рамках ПОУРЭК уже реконструирован участок ЛЭП 220 кВ Д-13 «Смирных – Тымовская», построена ЛЭП-35 кВ «Шахтерская–Бошняково» протяженностью 63 км, выполнена полная реконструкция ЛЭП напряжением 35 кВ «Шахтерская – Ударновская». Также реконструированы ПС 110 кВ «Промузел» и шесть линий электропередачи напряжением 35 кВ в Корсаковском районе.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:06 15 Апреля В Южно-Сахалинске на "зебре" сбили пожилую женщину
08:37 15 Апреля С начала 2024 года более 3,5 тысяч сахалинцев и курильчан получили уведомления о будущей пенсии
14:24 15 Апреля Сахалинцы смогут заказать флагманский смартфон HONOR Magic6 Pro с AI-камерой и морозоустойчивой батареей
10:14 15 Апреля Сахалинцам напомнили правила любительского вылова крабов
15:23 22 Марта В сахалинском министерстве ЖКХ подвели итоги 2023 года
- 00:17 30 Марта Как сейчас покупать товары на iherb в России: пошаговая инструкция
09:04 12 Апреля Социальную пенсию в новом размере в апреле получат более 11 тысяч сахалинцев
09:12 28 Марта Иностранец, организовавший на Сахалине ячейку экстремистской организации, отправится в колонию на шесть лет
Выбор редакции
- 17:04 Сегодня Этим летом около 50 муралов украсят здания Южно-Сахалинска
- 12:48 Сегодня В Южно-Сахалинске появятся новые автобусные остановки
- 11:23 19 Апреля Конференция по историческому образованию собрала учёных со всей страны в СахГУ
- 16:18 18 Апреля Южносахалинец Георгий Бердников отметил 90-летний юбилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?