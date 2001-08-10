На Сахалине пройдет Дальневосточный патриотический форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство образования Сахалинской области совместно с Региональным ресурсным центром дополнительного образования и воспитания сообщают о проведении II Дальневосточного патриотического форума "Формирование единой системы патриотического воспитания через консолидацию межотраслевых проектов в сфере образования".

Организаторами форума выступают правительство Сахалинской области, министерство образования Сахалинской области и Региональный центра допобразования. Партнёр – Российское общество «Знание».

Мероприятие проводится в целях актуализации идеологической основы воспитательного процесса в сфере образования в субъектах Российской Федерации.

Участниками форума станут представители региональных органов исполнительной власти Дальневосточного федерального округа и ДНР, управленческие команды образовательных учреждений, представители партнёрских организаций.

В числе спикеров выступят кандидат исторических наук, заместитель декана Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Елена Кряжева-Карцева (г. Москва), исполнительный директор Форума классных руководителей Александра Поблинкова (г. Москва), руководители региональных общественных организаций, образовательных и социальных учреждений, депутаты областной думы и другие.

В рамках форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Комитет семей воинов Отечества Сахалинской области» и министерством образования Сахалинской области. Пройдут обучающие занятия для школьников по техническому моделированию «Техника СВО в миниатюре» и лекция для студентов СахГУ «Роль мягкой силы в построении многополярного мира».

Также для участников форума запланированы выездные экскурсии в образовательные учреждения областного центра, Корсаковского и Долинского районов.