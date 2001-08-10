На Сахалине в реестр квалифицированных подрядчиков на капремонт включено 207 организаций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области состоялся предварительный отбор подрядных организаций для включения в реестр квалифицированных подрядчиков, которые могут участвовать в аукционах для проведения капремонта многоквартирных домов. В него вошли 207 организаций, рассказали ТИА "Острова" в региональном МинЖКХ.

Предварительный отбор подрядных организаций для включения в реестр – процедура обязательная и регулярная, положения и требования к которой обозначены в Постановлении РФ №615. Подрядные организации включаются в реестр на три года, после чего процедуру нужно проходить заново.

- Организации, которые заявляют о включении в реестр, должны соответствовать определенным критериям. В этом числе обязательное членство в специализированных саморегулируемых организациях, отсутствие задолженностей по налогам, нарушений условий по предыдущим контрактам, а также наличие минимум трехлетнего опыта работы и высококвалифицированных работников в штате. Важно, чтобы компания не входила в реестр недобросовестных подрядчиков, - отметила начальник отдела жилищной политики министерства ЖКХ Сахалинской области Ольга Юдина.

В настоящее время в Сахалинской области в реестре квалифицированных подрядных организаций, которые ведут работы непосредственно по капитальному ремонту домов, значатся 76 компаний. Ещё 75 прошли предварительный отбор среди организаций, оказывающих услуги по разработке проектной документации. В реестр также вошли организации по модернизации лифтового оборудования: 38 занимаются заменой и ремонтом, 6 – оценкой технического состояния.

Предварительный отбор проводили и среди компаний, ведущих строительный контроль в ходе капремонта. По результатам в реестр включили 12 таких квалифицированных подрядных организаций.