ВТБ выяснил: каждый пятый дальневосточник проведет майские праздники на природе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Провести майские праздники на даче или в загородном доме планируют 22% жителей ДФО, ещё 54% будут отдыхать в эти дни дома. Отправятся в путешествие по России 12% дальневосточников, в зарубежную поездку – только 2%. В топе направлений поездок – Москва и Санкт-Петербург, среди зарубежных стран – Турция, Египет, ОАЭ и Тайланд. Таковы результаты опроса*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».

Половина (49%) из тех, кто собирается в путешествие по России или за рубеж, поедут отдыхать всей семьей. Четверть (24%) проведут праздники вдвоем с партнером, 17% - с друзьями или группой по интересам. Еще 10% поедут с семьей без детей. И только 9% опрошенных планируют ехать в одиночку.

Каждый пятый участник опроса планирует взять отпуск на работе до, между или после майских, чтобы продлить себе отдых. Столько же респондентов пока в раздумьях. Многие (62%) не планируют брать дополнительные отпускные дни. Работать во время майских каникул собираются 12% россиян. На Дальнем Востоке этот показатель выше: 15%.

Почти половина (45%) участников опроса готовы потратить на отдых в майские праздники не более 10 тыс. рублей. В 10-50 тыс. рублей планируют уложиться 27% респондентов. Свыше 50 тыс. рублей потратят только 9%. При этом 19% намерены обойтись без специальных трат на майские праздники.

39% россиян утверждают, что расходы на майские праздники будут такими же, как в прошлом году. Четверть (26%) полагают, что придется потратить больше, чем год назад. 20% постараются сэкономить и не тратиться так как в прошлый раз. Еще 16% будут готовы сравнивать уже по факту свершившихся трат. При этом 58% считают, что потратят на майские меньше, чем на новый год.

* Опрос провели ВТБ и банк «Открытие» 10-17 апреля 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.