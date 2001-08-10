Сахалинцев приглашают поучаствовать в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В масштабном тестировании на знание фактов и событий Великой Отечественной войны можно поучаствовать как на сайте диктантпобеды.рф, так и на очной площадке, предварительно выбрав удобную локацию на том же сайте акции.

Среди возможных вариантов в Южно-Сахалинске - Штаб общественной поддержки Сахалинской области, областной краеведческий музей, аэропорт и десятки школ.

Адрес штаба общественной поддержки: ул. Дзержинского д. 40/1.

Регистрируйтесь и приходите на площадку штаба 26 апреля. Будем проверять знания вместе!